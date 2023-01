Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat trotz sinkender Corona-Zahlen an die Bürger appelliert, sich zum Schutz gegen die Krankheit impfen zu lassen. Es gebe die Hoffnung, dass die Infektionszahlen noch weiter zurückgehen würden, sagte der Minister am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. Wenn es aber geboten sei, sollten die Menschen noch weiter Abstand halten und eine Maske tragen, wenn sie sich unsicher fühlten. "Lassen Sie sich impfen, um sich und andere vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen", betonte der Minister.