Neue Stellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen

Zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind in Hessen in den vergangenen zwei Jahren über 270 unbefristete Vollzeitstellen geschaffen und besetzt worden. Zudem habe es über 220 befristete Stellen durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Land gegeben, teilte Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mit.

Wegen der Corona-Pandemie hatten Bund und Länder 2020 den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst beschlossen, um das Personal vor allem in den rund 400 Gesundheitsämtern in Deutschland aufzustocken. In einem ersten Schritt sollten die Länder gerechnet ab dem 1. Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 1500 neue, unbefristete Vollzeitstellen im ÖGD schaffen.

Für das Projekt zu einer einheitlichen Software für die Gesundheitsämter in Hessen sei ein Förderantrag beim Bund gestellt worden, der aber noch nicht final entschieden sei, berichtete die Staatssekretärin. Liege der Förderbescheid vor, werde die einheitliche Software in enger Abstimmung mit der Stadt Frankfurt, den Gesundheitsämtern, kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Partnern entwickelt.

