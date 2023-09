Auf der Autobahn 7 ist am frühen Montagmorgen ein mit Getränke-Leergut beladener Lastwagen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Brand in Richtung Würzburg zwischen den Autobahndreiecken Kirchheim und Hattenbach. Der 67-jährige Fahrer des Gespanns habe unverletzt das Führerhaus verlassen und die Rettungskräfte verständigen können.