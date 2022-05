Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland trüben die Gewinnaussichten der Aareal Bank. Weil der Gewerbeimmobilien-Finanzierer um Kredite für zwei Bürogebäude in Russland fürchten muss, legte er im ersten Quartal rund 60 Millionen Euro zurück. Der Betriebsgewinn dürfte daher in diesem Jahr nur das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 210 Millionen bis 250 Millionen Euro erreichen, teilte das Wiesbadener Institut am Mittwoch mit. Wenn die geplante Übernahme der Bank durch Finanzinvestoren gelingt, gingen davon noch Transaktionskosten ab.