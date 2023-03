Die Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr haben am frühen Freitagmorgen in mehreren hessischen Städten begonnen. In Frankfurt seien U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots geblieben, sagte Thomas Heimbürger von der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur. Auch in anderen Städten seien die Warnstreiks gestartet worden. Von der bundesweiten Aktion sollten nach Angaben der Gewerkschaft auch Wiesbaden und Kassel betroffen sein.