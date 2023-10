Zu Beginn ihres 25. Gewerkschaftstags hat sich die IG Metall gegen jede Art von Antisemitismus gestellt. Die Gewerkschaft verurteile die Terroranschläge der Hamas auf Schärfste, solidarisiere sich mit dem Volk Israels und trauere um sämtliche zivile Opfer auf palästinensischer wie israelischer Seite, erklärte die Zweite Vorsitzende Christiane Benner am Sonntag.

Vertreter des Zentralrats der Juden waren in Frankfurt der Einladung wegen der aktuellen Lage nicht gefolgt, berichtete Benner bei ihrer Begrüßung der Teilnehmer und Gäste. Dafür habe sie großes Verständnis.

Die IG Metall legt auf ihrem Gewerkschaftstag ihren Kurs fest und wählt einen neuen Vorstand. Am Montag tritt mit Benner erstmals eine Frau für das Amt der Ersten Vorsitzenden an. Die 55-jährige Soziologin war bislang Stellvertreterin des aus Altersgründen ausscheidenden IG-Metall-Chefs Jörg Hofmann. Sie sagte: "Wir wollen die Demokratie stärken, in den Betrieben und in der Gesellschaft."

Der Gewerkschaftstag findet alle vier Jahre statt und ist mit 421 Delegierten das oberste Entscheidungsgremium der stärksten deutschen Gewerkschaft mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern. Zur Eröffnung kamen DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Frankfurt.

Gewerkschaftstag