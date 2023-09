Ein brennendes Mehrfamilienhaus ist am Sonntag in Gießen-Heuchelheim evakuiert worden. In dem Haus seien 28 Menschen gemeldet, berichtete ein Polizei-Sprecher. Wie viele Menschen sich in dem Haus aufhielten, als das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Der Einsatzort werde wegen der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Einzelheiten waren unklar.