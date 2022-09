Rund einen Monat nach einer Schlägerei mit einem Schwerverletzten vor einer Gaststätte in Hungen sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Ermittelt werde wegen versuchter Tötung, teilte die Polizei in Gießen am Mittwoch mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 32-Jähriger während eines Streits aus einem Taxi gezogen und von drei Männern geschlagen worden. Einer von ihnen soll dem Bewusstlosen zudem mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Als sich Zeugen einmischten, flüchteten die Täter. Der 32-Jährige wurde unter anderem mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.