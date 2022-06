Ein junger Mann hat seine Freundin in einem Zug nahe Gießen geschlagen und getreten. Dabei sei auch der Kopf der Frau getroffen worden, teilte die Bundespolizei in Kassel am Dienstag mit. Zwei Männer seien ihr in der Nacht zum Samstag auf der Bahnfahrt von Siegen nach Gießen zur Hilfe gekommen und ebenfalls von dem 19-Jährigen angegriffen worden. Sie alarmierten die Polizei, Beamte nahmen den leicht angetrunkenen Mann am Bahnhof in Gießen vorläufig fest. Ob die Frau oder die beiden Helfer verletzt wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.