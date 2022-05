Die Polizei hat für den Landkreis Gießen vor Schnäppchenangeboten einer Gruppe britischer Handwerker gewarnt. Diese würden die Reparatur oder Asphaltierung von Höfen und Wegen zum günstigen Preis anbieten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Potentielle Kunden würden dabei zum Vertragsabschluss gedrängt und manchmal auch bedroht. Die Arbeiten würden dann unprofessionell und mangelhaft ausgeführt. So hätten am Mittwoch britische Handwerker in Lich und Gießen Firmeneigentümern neue Teerdecken für deren Grundstücke angeboten, dabei seien sie aggressiv aufgetreten. Beide Geschäftsleute hätten abgelehnt.