Glücksspiel Lotto-Jahr in Hessen mit Rekordgewinn und Kuriosem

Auch wenn es nicht jedes Mal die Rekordsumme von 45 Millionen Euro war: Mehr als ein Dutzend hessische Lotto-Spieler tippten 2022 sechs Richtige. Bei einer Live-Ziehung dieses Jahr war das Ersatzgerät gefragt.

Im zurückliegenden Jahr konnten sich 14 Lotto-Spieler aus Hessen über sechs Richtige freuen. Ein Spieler knackte bei 6aus49 Mitte April zusätzlich den Jackpot und strich 45 Millionen Euro ein - seitdem hält er damit den deutschen Gewinnrekord für dieses Tippspiel, wie eine Sprecherin von Lotto-Hessen in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte. Die übrigen Gewinne bei sechs Richtigen lagen zwischen 7,5 Millionen Euro und rund 320.500 Euro.

13 Menschen tippten sich bei Lotto Hessen im Jahr 2022 zu Millionären, 2021 waren es 19 gewesen. Unter anderem holte sich Ende August ein Spieler aus dem Kreis Bergstraße mehr als 20 Millionen Euro im Eurojackpot, wie der Glücksspielanbieter mitteilte.

Bei den Ziehungen gab es auch Kurioses, beispielsweise als Mitte Januar in Saarbrücken live die Zahlen für den Gewinn eines 45-Millionen-Jackpots ermittelt werden sollten. Die Kugeln rollten zunächst zwar in die Lostrommel, doch diese drehte sich nicht, wie Lotto Hessen berichtete. In Abstimmung mit der Aufsichtsbeamtin wurde dann mit einem baugleichen Ersatzgerät gezogen. Das gelang dann problemlos, jedoch blieb der Jackpot unangetastet.

Direkt die erste 6aus49-Ziehung am 1. Januar 2022 sorgte wegen einer ungewöhnlichen Zahlenreihe für eine Überraschung. Aus der Trommel fielen die 10, der Vierling 13, 14, 15, 16 und die 24. Zwei Tipper aus Niedersachsen hatten alle gezogenen sechs Zahlen auf dem Spielschein, wie Lotto Hessen mitteilte.

Bei der Umweltlotterie Genau wurde Anfang Januar 2022 das 300. Projekt gefördert: Über 5000 Euro zum Erhalt von Streuobstwiesen konnte sich der Geschichts- und Heimatverein Metze im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis freuen. Seit dem Start der Genau-Lotterie 2016 haben den Angaben zufolge inzwischen rund 350 Umweltprojekte Geld bekommen.

Bei der Lotto Hessen GmbH gab es im zurückliegenden Jahr auch eine wichtige Personalie. Seit Juli ist Martin Blach neuer Geschäftsführer. Er löste Heinz-Georg Sundermann ab, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Blach hatte zuvor seit 2008 die Landesstiftung Kloster Eberbach mit Sitz im Rheingau geleitet.

