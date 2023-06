Ein Lottospieler aus Hessen hat über 15 Millionen Euro gewonnen. Er habe als einziger bundesweit im Spiel "6aus49" die sechs Gewinnzahlen und auch die richtige Superzahl getippt, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Donnerstag mit. Der bislang unbekannte Spieler hatte den Tipp für die Mittwochsziehung anonym, also ohne Kundenkarte in einer Lotto-Verkaufsstelle im Main-Kinzig-Kreis abgegeben. Er gewann 15,272 Millionen Euro und ist der achte Lotto-Millionengewinner dieses Jahres in Hessen.