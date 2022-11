In Hessen sind Online-Casinos künftig unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Im Landtag in Wiesbaden wurde am Donnerstag eine Änderung des Glücksspielgesetzes verabschiedet. Die Anhörung habe ergeben, dass bei mehreren hessischen Spielbankgemeinden Interesse bestehe, Online-Casino-Spiele wie virtuelles Roulette und Black Jack anzubieten, teilte das Innenministerium mit. "Fortan werden solche Konstruktionen möglich sein, bei der mindestens zwei Spielbanken mehrheitlich beteiligt sind."