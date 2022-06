Das Land Hessen und die Willy Robert Pitzer Stiftung unterstützen die Virusforschung der Frankfurter Goethe-Universität in den kommenden zehn Jahren mit mehr als drei Millionen Euro. Das Geld soll in Sach- und Personalkosten fließen, wie die Universität am Donnerstag mitteilte. Im Zentrum steht eine weitere Professorenstelle, die derzeit ausgeschrieben ist.