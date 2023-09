Bei einem Unfall in Rüsselsheim am Main sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 19-jähriger Autofahrer am Samstagabend beim Rechtsabbiegen vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit einem Baum zusammengestoßen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der Fahrer sowie drei Mitfahrer wurden nach den Angaben leicht verletzt, einer der Mitfahrer ist zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.