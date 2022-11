Auf einer Mülldeponie bei Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) hat am Mittwochabend eine Sortierhalle gebrannt. Der Schaden war in der Nacht schwer einzuschätzen, man gehe nach ersten Erkenntnissen aber von mehreren 100.000 Euro aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Das Feuer sei unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden.