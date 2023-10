In Riedstadt soll ein 24-Jähriger seinen Freund getötet haben. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Samstag gemeinsam mitteilten, hat sich der mutmaßliche Täter am Freitagabend selbst bei der Polizei gemeldet und von der Tat berichtet. Eine Streife habe anschließend einen toten Mann in der von ihm genannten Wohnung gefunden.