Bei einem Streit in Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau soll ein Mann einen 31-jährigen Kontrahenten nach einem heftigen Gerangel mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dann soll er am Samstagabend laut Polizei ohne einen Schuss zu Fuß geflohen sein. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei ihm um einen Mann, der in einer benachbarten Stadt wohne, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittlungen dauerten an. Der 31-Jährige blieb unverletzt.