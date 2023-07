Im Landkreis Groß-Gerau hat ein Wohnwagen auf dem Gelände eines Autohändlers gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Feuer am Montagabend in Biebesheim von einem Holzhaufen auf den Wohnwagen übergegriffen. Eine Brandstiftung könne man derzeit nicht ausschließen, da Zeugen von Jugendlichen berichteten, die für das Feuer auf dem Gelände verantwortlich gewesen sein sollen. Die Ermittlungen dauern aber noch an. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach etwa einer halben Stunde löschen. An dem Wohnwagen entstand den Angaben zufolge ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro.