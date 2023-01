Ein Brand eines Wohnwagens hat in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) auf zwei Häuser übergegriffen und diese erheblich beschädigt. Darüber hinaus seien ein Wohnmobil und dessen Holzunterstand komplett zerstört worden, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Die Bewohner der zwei Gebäude brachten sich laut einem Sprecher selbst in Sicherheit. Sie seien nicht verletzt worden. Feuerwehrleute löschten den Brand.