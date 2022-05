Die Feuerwehr in Ginsheim-Gustavsburg hat ein mit vier Personen besetztes Sportboot vor dem Sinken gerettet. Das Boot war am Sonntagabend in einem Nebenarm des Rheins unterwegs gewesen, als es plötzlich schnell zu sinken begann, wie die Polizei mitteilte. Der Besetzung gelang es das Boot auf das sandige Ufer zu fahren und so ein noch schnelleres Untergehen zu verhindern. Wasserschutzpolizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Frischwasserpumpe Wasser ins Innere des Bootes leitete. Die Einsatzkräfte konnten nach Angaben der Polizei das Wasser zügig herauspumpen und das Boot stabilisieren. Die Besatzung blieb unverletzt.