Ein Lager mit Holzpaletten ist am Donnerstag im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch die starke Rauchentwicklung auch die Fassade und der Innenraum einer benachbarten Moschee in Mitleidenschaft gezogen. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Am frühen Abend hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest. Anwohner waren wegen der starken Rauchentwicklung gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.