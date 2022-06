Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer in Groß-Gerau ist der Radfahrer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwochabend von einer Tankstelle auf die Landstraße und übersah dabei den 52 Jahre alten Radfahrer. Dieser kollidierte mit dem Lkw und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.