Bei einem Unfall im südhessischen Riedstadt sind vier Menschen verletzt worden. Darunter war ein Motorradfahrer, der am Mittwoch schwere Verletzungen erlitt, wie die Polizei in Groß-Gerau mitteilte. Der 39-Jährige hatte links mehrere Fahrzeuge überholt und war dann in einem Kreuzungsbereich gegen ein Auto geprallt, das nach links abbiegen wollte. Die 19 Jahre alte Fahrerin und zwei Insassen in ihrem Auto wurden leicht verletzt. Der Motorradfahrer wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.