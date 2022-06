Bei einem Unfall am Rüsselsheimer Dreieck sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin versuchte am Dienstagabend das Auto eines 44 Jahre alten Fahrers zu überholen, verlor in einer Kurve aber die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit dem anderen Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn und fuhren gegen Fahrbahnbegrenzungen. Die Fahrerin und der Fahrer seien mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Der Streckenabschnitt wurde für etwa zwei Stunden gesperrt.