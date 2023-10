Aus Israel kommende Passagiere sitzen in einer Lufthansa-Maschine und warten auf den Ausstieg. Foto

Der Lufthansa-Konzern hat weitere Linienflüge nach Israel abgesagt. Bis einschließlich Sonntag, den 22. Oktober, blieben die regulären Flüge der Fluggesellschaften ausgesetzt, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Das trifft neben der Kerngesellschaft Lufthansa auch Verbindungen der Töchter Swiss, Austrian und Brussels Airlines.

Zu möglichen weiteren Sonderflügen im Auftrag der Regierung über diesen Freitag hinaus stehe man im Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Lufthansa begründete den Schritt mit der weiterhin unklaren Sicherheitslage in dem von der Terrorgruppe Hamas angegriffenen Land. Man bedauere, diese Entscheidung so treffen zu müssen. Sicherheit habe oberste Priorität. Bislang hatte der Konzern seine eigenen Flüge bis einschließlich Samstag eingestellt. Die ersten Sonderflüge gab es am Donnerstag von Tel Aviv nach Frankfurt und München.