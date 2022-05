Wegen eines Brandes ist eine Schule in Hanau geräumt worden. Das Feuer sei am Dienstagvormittag aus bislang ungeklärten Gründen in einem Klassenzimmer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Rund 30 Einsätzkräfte der Feuerwehr waren demnach vor Ort und löschten den Brand. An der Schule mit rund 2000 Schülern wurde niemand verletzt. Einen Schaden konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.