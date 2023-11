Der dreimalige Nationalspieler Hendrik Wagner beendet sein Engagement bei der HSG Wetzlar. Dagegen hätte der Handball-Bundesligist den Vertrag mit ihm gern verlängert.

Rückraumspieler Hendrik Wagner wird am Ende der Saison die HSG Wetzlar verlassen. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hatte der 26 Jahre alte dreimalige Nationalspieler die Verantwortlichen des Clubs darüber informiert. Der Verein hatte Interesse an einer Vertragsverlängerung bekundet, obwohl Wagner aus gesundheitlichen Gründen einen schwierigen Start in diese Spielzeit hatte.

"Insofern finde ich es sehr schade, dass er sich zu diesem Zeitpunkt für eine Zukunft bei einem anderen Verein entschieden hat. Er trägt mit seiner positiven Art sehr zum guten Mannschaftsklima bei", sagte HSG-Cheftrainer Frank Carstens. Wagner war im Sommer 2021 vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen an die Lahn gewechselt und hat bisher 49 Pflichtspiele für Wetzlar absolviert.

