Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den Vertrag mit Gleb Kalarash bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Der Defensivspezialist ist im Oktober 2021 vom HBW Balingen-Weilstetten zu den Hessen gekommen. Ursprünglich sollte er nur bis zum Saisonende die Lücke in der Abwehr zu schließen, die durch Finn Lemkes verletzungsbedingten Ausfall entstanden war, hieß es in einer Mitteilung.