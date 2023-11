Melsungen setzt sich im Spitzentrio der Handball-Bundesliga fest. Ein Nationalspieler überzeugt beim Sieg in Eisenach - und verlässt das Feld mit dickem Verband.

Die MT Melsungen hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Hessen setzten sich am Freitag bei Aufsteiger ThSV Eisenach 27:24 (13:9) durch und schoben sich mit 22:6 Punkten an die Spitze. Champions-League-Sieger SC Magdeburg sowie die Füchse Berlin haben jeweils 21:3 Punkte und können am Wochenende wieder an den Melsungern vorbeiziehen.

Die Gäste profitierten bei ihrem elften Saisonsieg vor allem von einem ausgezeichneten 7:1-Lauf in der Anfangsphase. Eisenachs Angriffsspiel funktionierte zunächst überhaupt nicht. Nach zwölf Minuten hatten die Hausherren gerade einmal zwei Treffer erzielt. Die Gastgeber hatten vor allem mit den flüssigen Tempogegenstößen über Melsungens Nationalspieler Timo Kastening Probleme. Der Rechtsaußen war mit acht Toren bester Werfer der Partie.

In der Folge schalteten die Hessen einen Gang zurück und leisteten sich mehr technische Fehler. Zwischenzeitlich konnte Eisenach dadurch den Rückstand auf zwei Tore (19:21) verkürzen. In der Schlussphase wurde es turbulent. Kastening bekam den Ellenbogen von Gegenspieler Peter Walz ins Gesicht, musste behandelt werden und verließ mit einem dicken Verband um den Kopf das Feld. Am Sieg änderte der Unfall nichts mehr.

