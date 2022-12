Die Zahl der Bäckereien in Hessen geht seit Jahren zurück. Wegen anhaltend hoher Inflationsraten und Energiekrise fürchtet der Bäckerinnungsverband eine Beschleunigung des Prozesses. "Wir haben Rohstoffkosten, wir haben in einem Teil der Betriebe Energiekosten, die so gut wie nicht mehr handelbar sind und nicht an den Verbraucher weitergegeben werden können", sagte der Geschäftsführer des Bäckerinnungsverbandes Hessen, Stefan Körber.