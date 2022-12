Das drohende Aus für die traditionsreiche Höchster Porzellanmanufaktur ist abgewendet. Das Unternehmen werde Teil der Hochschule für Gestaltung Offenbach (HfG), teilten der Insolvenzverwalter Frank Schmitt und die Wiesbadener Landesregierung am Mittwoch mit. Das Land Hessen übernimmt einer Vereinbarung zufolge die Vermögenswerte der insolventen Porzellanmanufaktur.

Die landeseigene Hochschule für Gestaltung wird demnach den Betrieb der Porzellanmanufaktur mit einem neuen Konzept weiterführen sowie das handwerkliche und künstlerische Wissen für Forschung und Lehre nutzen. Der Standort der Porzellanmanufaktur in Frankfurt-Höchst bleibe erhalten. Die HfG werde den Mietvertrag sowie vier von acht Beschäftigten übernehmen, sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters. Die Markenrechte hatte das Land Hessen schon im Juli erworben.

"Das Land Hessen steht zu seinen Traditionen", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). An der Hochschule für Gestaltung Offenbach werde künftig die Porzellankunst aus Hessen gelehrt und bewahrt. "Es ist im Interesse des Landes, dieses Kulturgut zu erhalten", ergänzte Finanzminister Michael Boddenberg.

Die Höchster Porzellan-Manufaktur, die zweitälteste in Deutschland nach der Staatlichen Porzellan-Manufaktur in Meißen bei Dresden, steckt schon länger in der Krise. Das Unternehmen hatte schon 2018 Insolvenz anmelden müssen, wurde aber von einem asiatischen Investor übernommen - mit wenig Erfolg: Anfang Juni musste die Höchster Porzellanmanufaktur erneut Insolvenzantrag stellen. In der Folge suchte Insolvenzverwalter Schmitt von der Kanzlei Schultze & Braun nach Investoren und wandte sich an die hessische Landesregierung.

Der positive Abschluss der Gespräche mit dem Land Hessen sei ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der 1746 gegründeten Höchster Porzellanmanufaktur, sagte Insolvenzverwalter Schmitt. Das Land übernehme nun die Verantwortung für die Geschicke des Unternehmens.

Die Suche nach einem Investor war nach der Insolvenz fehlgeschlagen. Ein privatwirtschaftlicher, langfristiger Betrieb der Manufaktur sei nicht gelungen, "auch wegen der Explosion der Energiepreise". Die Energie spielt in der Porzellanproduktion eine wichtige Rolle.