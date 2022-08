Ein in einem Holzschuppen entfachtes Feuer hat in Bad Hersfeld einen hohen Sachschaden angerichtet. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im mittleren sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Die Flammen griffen demnach von dem Schuppen auf die Fassade eines daneben stehenden Wohnhauses und letztlich auf den Dachstuhl über. Verletzt wurde niemand. Rund 60 Einsatzkräfte konnten den Brand am Abend löschen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.