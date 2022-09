Eine Ölspur sorgt auf der A7 in Richtung Kassel zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Homberg (Efze) für stockenden Verkehr. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatte sich in der Nacht ein Lastwagen auf der Strecke an einem Metallteil den Tank aufgerissen. Aufgrund des ausgetretenen Treibstoffs war die Fahrbahn zunächst voll gesperrt, mittlerweile ist eine Spur wieder frei. Den Angaben zufolge dauern die Reinigungsarbeiten noch mehrere Stunden an.