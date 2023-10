Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Hersfeld sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht, die Ursache sei noch unklar, teilte die Polizei in Fulda mit. Eine Hausbewohnerin und ein Feuerwehrmann seien verletzt worden. Die Höhe des Schadens und Einzelheiten des Brandes im Landkreis Hersfeld-Rotenburg waren zunächst unklar.