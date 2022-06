Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der Autobahn 7 nahe Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) an einer Baustelle gestürzt und verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte sich der Mann vermutlich am Ende eines Staus verbremst und war deshalb gestürzt. Wie schwer er sich verletzte, war zunächst nicht bekannt. Der Mann sei aber ansprechbar gewesen, sagte die Sprecherin.