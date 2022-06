Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist in einer Baustelle auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld gegen die Fahrbahnbegrenzung gekracht. Der Mann sei am frühen Freitagmorgen mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zeitweise seien zwischen dem Kirchheimer Dreieck und dem Hattenbacher Dreieck zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden gesperrt gewesen. Der Verkehr staute sich den Angaben zufolge auf etwa drei Kilometer. Warum der 66-Jährige die Betongleitschutzwand touchierte, war zunächst unklar.