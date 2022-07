Seit dem Start des Cyber Competence Center (Hessen3C) zum Schutz vor und zur Beratung gegen IT-Attacken haben sich 187 kleine und mittlere Unternehmen im Land an die Experten gewandt. Der Bedarf an Unterstützung der Firmen bezog sich dabei sowohl auf konkrete Sicherheitsvorfälle als auch auf die Beratungen und Informationen zur IT- und Cybersicherheit, wie Innenminister Peter Beuth (CD) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mitteilte. Den Warn- und Informationsdienst hätten derzeit 70 dieser Unternehmen abonniert.