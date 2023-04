Der FSV Frankfurt steht nach einem Derbysieg gegen Kickers Offenbach im Endspiel des Hessenpokals. Onur Ünlücifci gelang im Halbfinale am Dienstagabend in der 75. Minute das entscheidende Tor vor 4517 Zuschauern. Für die Gäste hatte im Duell der beiden Fußball-Regionalligisten Philipp Hoziner bereits in der 2. Minute getroffen. Ahmed Azouagh (33.) und Leon Müller (58.) drehten den Spielstand, ehe Lucas Hermes (67.) für Offenbach ausglich.