Rund 10.000 Musikfans haben in den vergangenen Tagen das Herzberg Festival in Osthessen besucht. Wie es sich für das sogenannte Hippie-Festival gehört, herrschte auf dem Festivalgelände an der Burg Herzberg in Breitenbach eine friedliche und ausgelassene Stimmung, wie Festival-Geschäftsführer Gunther Lorz mitteilte.