Die Quote der Teilzeitstudierenden in Hessen ist zuletzt leicht gestiegen. Wie aus einer Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), einer Tochter der Gütersloher Bertelsmann Stiftung, hervorgeht, studierten im Wintersemester (WS) 2020/21 rund 7,8 Prozent der knapp 267.000 Studierenden nicht in Vollzeit. Das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als im Wintersemester des Vorjahres. Im bundesweiten Vergleich liegt Hessen damit weiterhin auf dem sechsten Platz.