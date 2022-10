An hessischen Hochschulen sind im Wintersemester 2021/2022 rund 350 Studierende in einem Pflegestudiengang eingeschrieben gewesen. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Beispielsweise können Studenten und Studentinnen an der Frankfurt University of Applied Sciences "Management Pflege und Gesundheit" lernen.