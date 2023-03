Ein Geldautomat in Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) ist gesprengt worden. Das Gebäude wurde in der Nacht zum Donnerstag so stark beschädigt, dass es evakuiert werden musste, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Anwohner wurden durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen, verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Zeugen berichteten von dunkel gekleideten Menschen, die in einem schwarzen Auto in Richtung der B455 flüchteten. Vor der Bankfiliale im Stadtzentrum fanden Beamte Geldscheine. Die Höhe der Beute und des Sachschadens waren zunächst unklar.