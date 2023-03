Ein mutmaßlicher Einbrecher aus dem nordhessischen Frielendorf (Schwalm-Eder-Kreis) ist festgenommen worden. Der 37-Jährige stehe im dringenden Tatverdacht, in Frielendorf und Umgebung seit dem vergangenem Jahr eine zweistellige Anzahl von Einbrüchen begangen zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Schwalm-Eder am Dienstag mit. Er sei am Dienstag vergangene Woche (21. März) in seiner Wohnung mit einem Haftbefehl festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung seien Diebesgut und Einbruchswerkzeuge sichergestellt worden.