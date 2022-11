Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Landstraße bei Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Zwei Frauen im Alter von 54 und 59 Jahren in einem Auto erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Eine von ihnen sei in dem Wagen eingeklemmt und nicht immer bei Bewusstsein gewesen. Zwei Männer im Alter von 59 und 22 Jahren in einem Transporter seien leicht verletzt worden.