Bei einem Zusammenstoß dreier Autos im Hochtaunuskreis ist am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt worden - zwei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Auto aus bisher unbekannten Gründen auf einer Landstraße bei Friedrichsdorf in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Ein weiteres Auto eines 41 Jahre alten Mannes prallte darauf in die Unfallstelle.