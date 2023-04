Nach Dauerregen muss vor allem in der Mitte und dem Osten Hessens mit Hochwasser gerechnet werden. Am Samstagvormittag (10.00 Uhr) sei bei 16 Pegeln die erste von drei Meldestufen überschritten worden, teilte das Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mit. Meldestufe 1 bedeute "Wässer randvoll gefüllt, erste Uferbereiche überflutet", erläuterte eine Sprecherin.