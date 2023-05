Die Zahl neuer Wohnungen ist in Hessen 2022 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ging sie um 5,3 Prozent auf 21.745 zurück, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. 2021 waren demnach noch 22.952 Wohnungen entstanden. Den Angaben zufolge umfasste eine neue Wohnung im vergangenen Jahr durchschnittlich 3,8 Wohnräume.