Seit dem Startschuss zum Datensammeln für die neue Grundsteuer am 1. Juli haben bereits 110 000 Eigentümerinnen und Eigentümer in Hessen eine Erklärung elektronisch abgegeben. «Die größte Steuerreform seit Jahrzehnten hat in Hessen einen guten Start gehabt», sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Für rund 2,8 Millionen Grundstücke müssen bis zum 31. Oktober Erklärungen zur neuen Grundsteuer abgegeben werden.