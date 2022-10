Steigende Energiekosten stellen auch Besitzer und Pächter von Burgen in Hessen vor Herausforderungen. "Die Kosten sind immens", sagte Ralph Eberhardt von der Burg Frankenstein in Mühltal. Der Restaurantbetrieb in der Burg benötige demnach im Jahr 29.000 Liter Öl zum Heizen. In den alten Gemäuern sei es schwierig, effizient mit Öl und Strom umzugehen. Das Restaurant wolle er jedoch den Winter über wie geplant weiterführen.